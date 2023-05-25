المرض X.. الصحة العالمية تحذر من الوباء القادم "أكثر فتكًا من كورونا"

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً من أن الوباء القادم والذي يحمل اسم "المرض X" سيكون أكثر فتكًا، من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تحتفظ بقائمة قصيرة من الأمراض ذات الأولوية التي قد تسبب وباءً قاتلًا في المستقبل.

منظمة الصحة العالمية تحذر من المرض X

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف"، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن معظم الأمراض باتت معروفة بالفعل، كالإيبولا والسارس وغيرهما، إلا أن هناك تطورًا مُخيفًا قد طرأ مؤخرًا يُنذر بأن يحمل الوباء القادم اسم "المرض X"، ذلك المصطلح الذي تستخدمه المنظمة عادةً في وصف مرض غير معروف للعلوم الطبية يسبب عدوى فتاكة للبشرية.

المرض X

وأوضحت المنظمة أن المرض جديد سواء كان فيروسًا أو بكتيريا أو فطرًا أو عاملا آخر، فلا لقاحات أو علاجات حتى الآن، الأمر الذي أكده الدكتور ريتشارد هاتشيت مُشددًا على أن هذه الأنباء ليست مادة خيال علمي، بل هو سيناريو على العالم الاستعداد له.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صاغت مصطلح "المرض X" في عام 2018، وبعد عام واحد، أي عندما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار بجميع أنحاء الصين، شهد العالم وباءًا مميتًا سببه فيروس جديد، ما يعني أن المرض Xقد ظهر بالفعل.

ويعتقد بعض خبراء الصحة العامة أن المرض X القادم سيكون حيواني المصدر، مما يعني أنه سينشأ في الحيوانات البرية أو الأليفة، ثم ينتشر ليصيب البشر، مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، و كوفيد 19، الذين بدأوا بتفشي لأمراض حيوانية المنشأ، كما أن هناك مصادر أخرى للأمراض قد تكون سبب الوباء المقبل.

المرض X

ويطالب الخبراء الطبيون في جميع أنحاء العالم بزيادة الأموال لدعم مراقبة العوامل الوبائية المحتملة والبحث عنها، حيث أن فيروس كورونا لم يكن الأول الذي أحدث فسادًا في العالم ولن يكون الأخير، وبالتالي نحن بحاجة إلى الإستعداد للفاشية التالية في أقرب وقت ممكن.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد أوصى الدول الأعضاء، بضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للإستعداد لأي وباء قادم، مشددًا على ضرورة التزامهم بعهودهم السابقة، بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.