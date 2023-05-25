ملاطية ومالوكو تتعرضان لزلزال جديد

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات علي مقياس ريختر اليوم الخميس محافظة ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 18.02 بالتوقيت المحلي في منطقة بيوتورج.

وأشارت إلي أن مصدر الزلزال يقع علي عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف قتيل.

زلزال مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا

وتعرضت مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا مساء أمس الأربعاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركز الزلزال، على بعد 203 كيلومترات شمال غرب منطقة كيبولاوان تانيمبار، وعمق 221 كيلومترًا تحت قاع البحر.

وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جكرتا.

وتابعت، أنه على الرغم من قوة الزلزال إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وتعرضت البلاد في أبريل الماضي، لزلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

جدير بالذكر أن تركيا تعرضت لهزة أرضية بمدينة هاتاي، التي شهدت الزلزال المدمر وخلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، في تركيا وسوريا.

وأفاد مركز كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أن الهزة أرضية ضربت مدينة هاتاي، وعلى عمق 8.9 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وضرب زلزال في فبراير الماضي، الأراضي التركية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا، ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".

ضحايا الزلزال

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في "تركيا" في فبراير الماضي 49 ألف قتيل و115 ألف جريح.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية للدول التركية المُنعقدة في أنقرة: "أُلحقت كوارث لا سابق لها أضرارًا بـ 11 مُحافظة. لُقي أكثر من 49 ألف مواطن مصرعهم وأُصيب أكثر من 115 ألفًا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر".

وأضاف أن الحكومة التركية "ستُعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت مُمكن".

وتابع: "نُخطط لبناء 610 آلاف منزل إجماليًا وتسليمها لأصحابها الشرعيين".

ووقع زلزلان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، ووصفت السُلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".