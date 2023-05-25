زلزال جديد بقوة 4.1 يضرب ملاطية التركية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، محافظة ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 18.02 بالتوقيت المحلي في منطقة بيوتورج.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض



وشهدت العديد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، ونشاط بركان.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الكوارث خلال الساعات الـ24 الماضية:

وضربت هزة أرضية بقوة3.1 درجة، رومانيا الواقعة جنوب شرق أوروبا على مسافة 12 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 14 كيلومترًا غرب ليبوفا.

فيما ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة، كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى على عمق 7 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 98 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدسنة سان خوسيه.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة، جزيرة بالي الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة الهزة على مسافة 56 كيلومترًا شمال مدينة دنباسار.

شهدت المكسيك، التي تقع جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، رفع مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، وانبعث الدخان والرماد والصخور المنصهرة في السماء، ما يشكِّل مخاطر على الطيران.

