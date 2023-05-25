جامعة كفرالشيخ تواصل قوافلها الطبية بقرية "الجمايلة"مركز دسوق

نظمت جامعة كفرالشيخ قافلة طبية متكاملة، الخميس، إلى قرية "الجمايلة والقرى المجاورة التابعة لمركز دسوق، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

جاءت القافلة بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث.

وأشرف على القافلة ميدانياً وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، ومشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة بقيادة مدير إدارة الجوالة صفوه شلبي، وعضوا الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حازم عياد، وأحمد عبدالله.

وقدم متطوعين من صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، حملات توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.