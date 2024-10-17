أشياء عليك تجنب تناولها في وجبة الإفطار

ندرك جميعا أهمية وجبة الإفطار والتي كثيرا ما ينصح خبراء وأطباء التغذية بتناولها بشرط أن تكون مكونة من مواد غذائية صحية بعيدا عن المكونات الضارة.

ووفق لموقع "Jagran"، تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في يومنا، فهي التي تبقينا نشيطين طوال اليوم، ولهذا يقال إن وجبة الإفطار يجب أن تكون صحية دائمًا، ولكن هناك الكثير من الناس يستهلكون بعض الأشياء في وجبة الإفطار التي يفضل تجنبها واستبدالها باشياء صحية نبدأ بها يومك.

لا يجب تناول هذه الأشياء في وجبة الإفطار



- الوجبات السريعة

لتوفير الوقت لتناول وجبة الإفطار، كثير من الناس يطلبون الوجبات السريعة المقلية من الخارج، والتي تعتبر غنية بالسعرات الحرارية، والضارة لصحتك.

وفي المستقبل، تشكل هذه أيضًا خطورة على زيادة الوزن وصحة القلب.

- حبوب الإفطار

حبوب الإفطار معالجة للغاية وتحتوي على الكثير من السكر المضر بالصحة، كما أن كمية الألياف فيها أقل أيضًا، مما لا يوفر الطاقة لفترة طويلة.

وتحتوي تلك الحبوب على العديد من الألوان والنكهات الصناعية والمواد الحافظة التي تضر الجسم.

- العصير المعبأ

يفضل الكثير من الأشخاص شرب العصير المعبأ مع الطعام، والذي يحتوي على كمية أقل من السكر الطبيعي وغني بالسكر الصناعي المضر بالصحة.

وبدلاً من العصير المعبأ، يمكنك شرب العصير الطازج في المنزل.

- السمبوسة

يحب الكثير من الناس تناول السمبوسة بالجبنة الغنية بالزيت على الإفطار، وهي مجرد أطعمة مليئة بالكربوهيدرات، وإذا تم تناوله يومياً فإنه يزيد الوزن ويضر بالصحة أيضاً.

- المعجنات

يحب بعض الأشخاص تناول البسكويت أو المعجنات أو الكعك مع الشاي أو القهوة في وجبة الإفطار.

ومع ذلك، تعتبر هذه الأطعمة غنية بالسكر فقط، مما يضر بالصحة بطرق عديدة.

تناول هذه الأشياء بانتظام يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة، لذا من الأفضل تناول وجبة إفطار متوازنة ومغذية.