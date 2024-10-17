كمال درويش: فوجئت بمنح الأهلي لقب نادي القرن وقدمنا شكوى للكاف

أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق أنه فوجئ بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن النادي الأهلي نادي القرن أثناء فترة وجوده في رئاسة القلعة البيضاء.

وقال الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لم أكن أعلم بالشروط التي أعلن عنها الكاف لاختيار نادي القرن ثم فوجئت بإعلان الاتحاد الإفريقي أن الأهلي هو نادي القرن"

وأضاف درويش:"بعد ذلك تقدمنا بشكاوى للاتحاد الإفريقي احتجاجًا على منح الأهلي لقب نادي القرن ولم تُقبل".

وتابع درويش أنه لم يصمت على منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف النادي الأهلي لقب نادي القرن كما يردد البعض.

وقال رئيس الزمالك :" أثناء تلك الفترة تقدمنا بشكاوى للكاف احتجاجًا على منح الأهلي لقب نادي القرن ولم تُقبل"

واختتم:" لا أعلم سبب رفض شكوى نادي الزمالك أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن لقب نادي القرن والشكوى لم تقبل وقتها".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.