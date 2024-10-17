عاجل
5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل غرب غزة شهداء الأقصى تمنع جنود الاحتلال من اقتحام مخيم العين في نابلس
الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عفت نصار: الزمالك سيقاطع الأندية التي ترفض التعاون معه في الصفقات

عفت نصار
عفت نصار

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء يجهزون بيانا رسميا للرد على الأندية التي ترفض التعامل مع النادي في الصفقات.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نادي الزمالك بصدد تجهيز بيان رسمي لمقاطعة الأندية التي ترفض التعاون مع النادي في الصفقات وانتقال اللاعبين".

txt

جوميز يستبعد ٨ لاعبين من قائمة الزمالك فى السوبر

txt

قائمة الزمالك المتوقعة لـ السوبر المصري في الإمارات

وأضاف: "أرفض الاحتكار في سوق انتقالات اللاعبين من خلال نادي واحد فقط، هناك توجه من بعض الأندية ضد نادي الزمالك".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

الجريدة الورقية