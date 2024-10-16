قائمة الزمالك المتوقعة لـ السوبر المصري في الإمارات

كشف الإعلامى خالد الغندور عن ملامح قائمة الزمالك استعدادًا للسوبر المصري في الإمارات والذى يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي،بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن البرتغالى جوزيه جوميز استقر على ضم اللاعب الأفريقي جيفرسون كوستا لتدعيم خط الدفاع للقلعة البيضاء في ظل عدم وضوح موقف مصطفى الزناري بعد تعرضه للإصابة.

قائمة الزمالك للسوبر المصري

وأكد الغندور أن قائمة الزمالك ستضم 25 لاعباً وهم:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك، مصطفى الزنارى، جيفرسون كوستا.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك،أحمد عبد الرحيم إيشو.



عمر جابر جاهز للسوبر المصري وجوميز طلب إعارة حسام أشرف

وأكد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته