رئيس هيئة قناة السويس: يشهد احتفالية العيد القومي للاسماعيلية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أمس الأربعاء ، احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، التي أقامتها وزارة الثقافة بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث.

و ذلك بحضور محافظ الإسماعيلية، و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، النائب أحمد عثمان، النائب أحمد البعلي، النائب سامي سليم ، النائبة آمال رزق أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

و أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب، محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

و قام بأحياء الاحتفالية الفنان الكبير أحمد إبراهيم، وقدم خلالها أغنيات: اتقدم، شايلك في قلبي، طول عمرنا، أنا المصري، الإسماعيلية، عاش، يا أغلى اسم، عظيمة يا مصر، ميدلي عبد المطلب، ميدلي عبد الوهاب.

وشارك في الاحتفالية الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وقدمت خلالها أغنيات: أحلى بلد، بالأحضان، حب الوطن، حلوة بلادي، حبايب مصر، بسم الله.

وشارك الفريق أسامة ربيع و مرافقوه، معرضا للصور و اللوحات الفنية التي تعبر عن كفاح شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني عام ١٩٥١، بجانب صورة نادرة لمدينة الإسماعيلية منذ نشأتها، و لوحات فنية تعبر عن بسالة و شجاعة الجندى المصري، علاوة على ركن لرسومات الأطفال التي تجسد انتصارات أكتوبر.

كما أقيم علي هامش الاحتفاليةمعرضا للكتاب، لبيع الكتب المتنوعة للجمهور بأسعار مخفضة.

الاحتفالية اقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للموسيقى بقيادة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951م.