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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عراقجي  يصل القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013

عراقجي
عراقجي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة مساء الأربعاء،  في أول زيارة لمسؤول إيراني على هذا المستوى إلى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط، وفق الإعلام الرسمي في طهران.

 

ووصل عراقجي إلى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان. 

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري، وتوعّدت طهران بالرد على أي اعتداء يطالها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وبعد القاهرة، سيزور عراقجي تركيا، بحسب الخارجية الإيرانية.

 

الهجوم انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 

وأطلقت إيران في الأول من أكتوبر  نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل. وقالت طهران إن الهجوم كان انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في «الحرس الثوري» عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر .

 

وكان الهجوم الإيراني الثاني من نوعه ضد الدولة العبرية منذ أبريل .

 

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني. وقال وزير دفاعها يوآف غالانت إن ردّ الدولة العبرية سيكون "فتّاكا ودقيقا ومفاجئا". من جهتها، توعدت طهران بأنها ستردّ في المقابل على أي اعتداء يستهدفها.

 

وفي إطار المداولات الدبلوماسية المكثفة خلال الآونة الأخيرة، أجرى عراقجي اتصالا هاتفيا مع كل من نظيره الفرنسي جان-نويل بارو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، بحسب ما أكدت طهران.

 

وزيارة عراقجي هي الأولى لمسؤول إيراني على هذا المستوى الى القاهرة مذ حلّ فيها وزير الخارجية علي أكبر صالحي في 2013 في إطار جولة إفريقية. وهي تأتي في ظل تقارب تشهده العلاقات بين مصر وإيران خلال الأشهر الأخيرة.

 

 

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