اخلت جهات التحقيق بالخانكة ، سبيل كلا من التربي ونجله ، و الذي رصدت كاميرات الطلاب المتهم الاول ، في مدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية ، وخلال الساعات الماضية تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،مقطع فيديو لشخص يدعي عادل الهنداوي يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

خاص ..إخلاء سبيل التربي ونجله في واقعة ” نبش القبور بالخانكة ”

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تربي وابنه في أحد المقابر بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية بعد انتشار فيديو يقومان فيه باستخراج عظام الموتى من القبور، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمقطع فيديو لشخص يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

القبض على التربي وابنه في الخانكة

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالإشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات) وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لإستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة التي أثارت الجدل عقب انتشار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نبش أحد القبور بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

سبب استخراج تربي الخانكة للعظام من المقابر وحسب ما قال مصدر أمني ، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

وأكد المصدر الأمني ، أن التربي بعد ملئ المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

وأوضح المصدر أن ما فعله التربي ويدعي عادل الهنداوي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

يناير المقبل .. محاكمة المتهم بتهمه قتل سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور بالقليوبية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن فهمي، محاكمة المتهم سلمان ممدوح نصار، لقتله سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور ، جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير 2025 للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ من لقسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمقتل سائق يدعى علاء المحلاوى، في نهار رمضان على يد المتهم سليمان ممدوح، أطلق على إثرها المتهم عيارا ناريا تسبب في وفاة المجني عليه عقب نقله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.