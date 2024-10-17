الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

أغنية "شمندورة" جلسة توعوية عن القضية السكانية في المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ مركز شباب البرجاية لجلسة غنائية للشباب والفتيات شمندورة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، برفع الوعى بأهمية القضية السكانية .

 

وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية ، التى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا رفع الوعي بالقضايا السكانية ، والتحذير من الممارسات الضارة ضد الفتيات ، وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع ، حيث تم اليوم الاربعاء 16 اكتوبر ، تنفيذ جلسة غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" وبلغ عدد المشاركين ٤٠ عضوا من الشباب والفتيات ،  من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية ، وقد تم التنفيذ بمشاركة اعضاء أندية السكان بمركز شباب البرجاية .

 

وعلى صعيد اخر تم تنفيذ تدريبات مشواري لخطة شهر اكتوبر ومكون المهارات الحياتية، ضمن خطة برنامج تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان لشهر اكتوبر، الجدير بالذكر ، أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية لشهر اكتوبر ، بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمر ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان بإدارات الشباب والرياضة الفرعية بالمنيا.

 

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوةزراة ، ووكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف دكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية  ،  ومنسق مشروع أندية السكان  غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين على  مدير ادارة شباب المنيا.

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