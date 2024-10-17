أغنية "شمندورة" جلسة توعوية عن القضية السكانية في المنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ مركز شباب البرجاية لجلسة غنائية للشباب والفتيات شمندورة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، برفع الوعى بأهمية القضية السكانية .

وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية ، التى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا رفع الوعي بالقضايا السكانية ، والتحذير من الممارسات الضارة ضد الفتيات ، وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع ، حيث تم اليوم الاربعاء 16 اكتوبر ، تنفيذ جلسة غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" وبلغ عدد المشاركين ٤٠ عضوا من الشباب والفتيات ، من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية ، وقد تم التنفيذ بمشاركة اعضاء أندية السكان بمركز شباب البرجاية .

وعلى صعيد اخر تم تنفيذ تدريبات مشواري لخطة شهر اكتوبر ومكون المهارات الحياتية، ضمن خطة برنامج تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان لشهر اكتوبر، الجدير بالذكر ، أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية لشهر اكتوبر ، بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمر ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان بإدارات الشباب والرياضة الفرعية بالمنيا.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوةزراة ، ووكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف دكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين على مدير ادارة شباب المنيا.