الصالون الثقافي بالفيوم يواصل الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية، فعاليات الصالون الثقافي، الذي قدمه الشاعر الدكتور محمود فراج، حول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، ووجه خلاله الدكتور محمود هيبه، مدير إدارة طامية التعليمية، الشكر لوزارة الثقافة على التعاون الدائم بينها وبين الادارات التعليمية بمختلف المراكز على مستوى المحافظة.

وأشاد بدور المكتبة في نشر الوعي الثقافي، وتعزيز الهوية المصرية، واكتشاف وتنمية المواهب في مختلف المجالات بين أبناء مركز طامية.

وتحدث الشيخ محمود حسانين، مدير عام المنطقة الأزهرية بالفيوم، عن فضل الشهادة في القرآن الكريم، ومنزلة الشهيد في الاسلام، مشيرا إلى بطولات الجيش المصري، والجنود المصريين ممن استشهدوا، وضحوا بدمائهم ببسالة، في حرب أكتوبر، دفاعا عن أرض الوطن.

وناقش الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا بعض أحداث حرب أكتوبر، وكيف استطاع الجيش المصري العبور بشجاعة لتدمير خط بارليف، وإلحاق الهزيمة بالعدو، مشيدا بعزيمة وإرادة الجندي المصري، والتي بفضلها تحقق النصر.

فقرات فنية متنوعة ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالفيوم

أعقب ذلك فقرات فنية متنوعة، حيث قدم الفنان محمود السخاوي عددا من الأغنيات منها "مصر بحبها، حنين جبريل، مصر يا أم الدنيا "، وإلقاء قصيدة "عزيمة الجندي" للشاعر رمضان سالم العلالقي، وعلى هامش الفعاليات تم تكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول والثاني في مسابقة العباقرة وهم؛ مدرستي الشهيد موسى عوض بقصر رشوان، والشهيد أحمد أيمن عوض بفرقص.

الصالون الثقافي جاء بحضور بحضور الشيخ أحمد حسين منديل مدير إدارة طامية الأزهرية، وعدد من رؤساء الأقسام بالادارة التعليمية، ومديري المدارس، وبعض القيادات التنفيذية، وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.