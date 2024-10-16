تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن فهمي، محاكمة المتهم سلمان ممدوح نصار، لقتله سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور ، جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير 2025 للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

يناير المقبل .. محاكمة المتهم بتهمه قتل سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور بالقليوبية

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ من لقسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمقتل سائق يدعى علاء المحلاوى، في نهار رمضان على يد المتهم سليمان ممدوح، أطلق على إثرها المتهم عيارا ناريا تسبب في وفاة المجني عليه عقب نقله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

يعبث بالموتي ..القصة الكاملة للفيديو المتداول لـتربي الخانكة

كما قال مصدر أمني ، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

وأكد المصدر الأمني ، أن التربي بعد ملئ المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

وأوضح المصدر أن ما فعله التربي ويدعي عادل الهنداوي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لشخص يدعي عادل الهنداوي يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.