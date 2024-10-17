الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بمركز شباب مدينة مغاغة ، وذلك بمشاركة 60 عضوا من  الطلائع.

 

 بحضور مدير المركز ومشرفي النشاط بالمركز ، والمحاضربالإدارة التعليمية بمغاغة.

 

وذلك ضمن فاعليات مبادرة بداية جديدة ، والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ، حيث تم اليوم الأربعاء الموافق 16 اكتوبر 2024 ، تنفيذ ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بمركز شباب مدينة مغاغة ، وتطرق المحاضر بدعوة الشباب والفتيات إلى البحث عن تنفيذ مشروعات خاصة ، تدر ارباحا مالية على الفرد ، وتحدث رواجا في الأسواق المحلية ، بعيدا عن انتظار العمل الحكومي ، وتقضي على البطالة .

 

وعدد المحاضر امثلة نجاح الكثير من مشروعات العمل الخاص ، والتي احدثت نقلة نوعية واجتماعية ومالية لأصحابها ، وجاء ذلك من منطلق حرص  إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ،  وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها ، و إنتظام العاملين بها خلال شهر اكتوبر 2024.

 

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكيل المديرية لشئون الشباب، وكيل المديرية لشئون الرياضة  متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

مواد متعلقة

إصابة طالبة بعد سقوطها من الطابق الثالث فى سمالوط بالمنيا

محكمة المنيا تصدر أحكامًا بالسجن المشدد لـ 5 سنوات للإتجار بالمخدرات

4 وديات للفريق الأول لطائرة المنيا استعداداً للموسم الجديد

حركة تغيير محدودة للمحليات بالمنيا

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا تنظم مسابقة للغناء والعزف للطالبات

محافظ المنيا يبحث خطة دعم الإستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

ضبط 497 مخالفة في حملات على الأسواق بالمنيا

فحص 25 ألف طالب بالمنيا لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية
الجريدة الورقية