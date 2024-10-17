ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بمركز شباب مدينة مغاغة ، وذلك بمشاركة 60 عضوا من الطلائع.

بحضور مدير المركز ومشرفي النشاط بالمركز ، والمحاضربالإدارة التعليمية بمغاغة.

وذلك ضمن فاعليات مبادرة بداية جديدة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تم اليوم الأربعاء الموافق 16 اكتوبر 2024 ، تنفيذ ندوة عن العمل الحر والحد من البطالة بمركز شباب مدينة مغاغة ، وتطرق المحاضر بدعوة الشباب والفتيات إلى البحث عن تنفيذ مشروعات خاصة ، تدر ارباحا مالية على الفرد ، وتحدث رواجا في الأسواق المحلية ، بعيدا عن انتظار العمل الحكومي ، وتقضي على البطالة .

وعدد المحاضر امثلة نجاح الكثير من مشروعات العمل الخاص ، والتي احدثت نقلة نوعية واجتماعية ومالية لأصحابها ، وجاء ذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها ، و إنتظام العاملين بها خلال شهر اكتوبر 2024.

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكيل المديرية لشئون الشباب، وكيل المديرية لشئون الرياضة متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.