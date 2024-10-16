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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

8 خطوات لإستخراج بطاقة تموين بدل فاقد 2024 والرسوم برابط مباشر

بطاقة تموين
بطاقة تموين

يتساءل الكثير من المواطنين وتتزايد معدلات البحث على موقع البحث “جوجل” عن طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد والتالف، ووسائل الدفع المتاحة وكيفية استخراجها.

 

تشمل الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقات التموين 2024 تفاصيل تعتمد على نوع البطاقة المطلوبة، وكما أوضحت وزارة التموين، فإن الرسوم كالتالي:

استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتآلف ٢٠٢٤

- بطاقة التموين العامة: تبلغ قيمة الرسوم 75 جنيها ويُخصم من قيمة الدعم للبطاقات.

 

- بطاقة التموين للحصول على الخبز فقط: تصل الرسوم إلى 75 جنيها يتم تسديده عن طريق حوالة بريدية.

 

استخراج بطاقات التموين التالفة أو بدل الفاقد

 

وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، خطوات التقدم على استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتآلف من خلال اتباع الخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية:

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٨ خطوات لإستخراج بطاقة التموين بدل الفاقد والتآلف ٢٠٢٤ 

1- زيارة بوابة مصر الرقمية عبر الرابط.

2- تسجيل حساب جديد باستخدام الرقم القومي، ورقم الهاتف، واسم الأم، ثم اختيار كلمة مرور.

3- اختيار خدمة التموين لإصدار بدل فاقد.

4- تسجيل البيانات المطلوبة، وتحديد المحافظة والإدارة التموينية.

5- اختيار المكتب التمويني لاستلام البطاقة.

6- إدخال المعلومات اللازمة، ثم الضغط على «التالي».

7- مراجعة تفاصيل الطلب ودفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

8- استلام البطاقة الجديدة بعد أسبوعين.

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