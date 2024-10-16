أسباب استيقاظ طفلك باكيًا ليلًا

يعد استيقاظ الطفل في الليل وهو يصرخ أو يبكي، مرهقًا له ولوالديه، ولكن الخبراء يؤكدون أن فهم الأسباب وراء هذا السلوك أمر حاسم لتقديم الراحة والرعاية المناسبة.

وهناك عدة أسباب شائعة قد تجعل طفلك يستيقظ وهو يبكي بحسب ما جاء في موقع "بيبي سنتر" المهتم بصحة الطفل، ومنها:

الكوابيس

يمكن أن تسبب الكوابيس قلقًا للأطفال، بينما تشمل نوبات الرعب الليلي تجارب مكثفة خلال النوم العميق من دون استيقاظ.

انتكاسة النوم

يمكن أن تؤثر التغييرات في الروتين أو معالم النمو على الأطفال الصغار، ما يؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وهم يبكون.

قلق الانفصال

يمكن أن يصل القلق هذا إلى ذروته بعمر 3 أو 4 سنوات، ما يجعل الأطفال يبكون بشدة إذا استيقظوا ووجدوا أنفسهم بمفردهم.

المرض

مثل الرضع، يسعى الأطفال الصغار للحصول على الراحة عندما يكونون مرضى، ويستيقظون مع أعراض مثل الحمى أو احتقان الأنف.

ولمساعدة الأطفال الصغار الذين يعانون نوبات الرعب الليلي، ينصحك الخبراء بأن تقدّم لهم الراحة دون محاولة إيقاظهم، ما يسمح للحدث بالمرور بشكل طبيعي مع ضمان سلامتهم.

ومن الضروري مراقبة الأطفال وفهم سبب استيقاظهم المفاجئ؛ لضمان الحصول على الحل الأنسب، أو طلب المساعدة من مختصين