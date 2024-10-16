الجزيري وفرج يصلان القاهرة قبل السفر مع الزمالك إلى الإمارات

وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية كل من التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

واطمأن الجهاز الإداري لفريق الزمالك على وصول الثنائي إلى القاهرة، على أن يرافق اللاعبان بعثة الأبيض التي ستطير غداً إلى الإمارات استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

عمر جابر جاهز للسوبر المصري وجوميز طلب إعارة حسام أشرف

على جانب آخر أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته.