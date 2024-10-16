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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ديسمبر المقبل ..محاكمة المتهم بقتل جامع خردة لسرقة هاتفه المحمول

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر  محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن  فهمي، في جلسة الدور الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل، محاكمة المتهم بقتل جامع خردة، لسرقة هاتفه المحمول، لاستدعاء رئيس المباحث وشهود الواقعة.

ديسمبر المقبل ..محاكمة المتهم بقتل جامع خردة لسرقة هاتفه المحمول 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4965 لسنة 2024 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم أحمد. م، 21 سنة، بدون عمل، مقيم منشية الحرية ثان شبرا الخيمة القليوبية، لأنه قتل عمدا المجني عليه سامح الزناتي إبراهيم -بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استل حجرا وسدد له عدة ضربات، استقرت برأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه جنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “حجر”، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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