جيمس بريس: تجديد أرنولد أولوية لـ ليفربول.. ومن العار ترك محمد صلاح

تحدث جيمس بريس الصحفي الإنجليزي الموثوق والمختص بأخبار نادي ليفربول عن آخر تطورات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز.

وقال جيمس بريس في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"مازلنا في انتظار مستقبل محمد صلاح، الحوار مازال مفتوحًا ومستمر بين ممثل اللاعب وإدارة ليفربول".

وأضاف:"كانت هناك بعض المناقشات مؤخرًا، أنا لست مندهش لعدم وجود قرار حتى الآن بين جميع الأطراف لأن من الأفضل الانتظار لتوضيح الأمور بشكل أفضل، خاصة وأن اللاعب بدأ الموسم بشكل جيد والجماهير طالبت بتجديد عقده".

جيمس بريس: محمد صلاح لاعب مذهل

وأكمل:" الأمور ليست سهلة بل يوجد مقابل مادي ومدة عقد، لأن ملاك ليفربول تترد بمنح عقد طويل ومبلغ كبير للاعبين الكبار في السن، ورغم أن صلاح لاعب رائع لكن أصبح كبير في السن، النادي يريد أن يوازن الأمر لأن اللاعب يحصل على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع".

وأردف:"المدير الرياضي الجديد تولى منصبه في الصيف الماضي، ومازال لديه الكثير من العمل لأن نفس الوضع ينطبق على فان دايك و أرنولد الذي يعد هو الأولوية الآن لأنه الأصغر ورغم أن كل مشجع للفريق يريد أن توضح الأمور لكن الوقت سيكون طويلاً، وبشكل شخصي أريد استمرار صلاح مع ليفربول لأنه لاعب مذهل وحقق الكثير من الأرقام القياسية".

وأختتم حديثه قائلًا:"من العار أن نترك محمد صلاح يرحل بشكل مجاني في الصيف المقبل، لأنه بإمكانه اللعب في أي دوري بالعالم ومازال هناك اهتمام كبير من السعودية، كذلك هو قادر على اللعب لمدة عام أو عامين إن لم يكن أكثر من ذلك في أعلى مستوى".