حسام حسن يعلق على غياب محمد صلاح عن مواجهة موريتانيا

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن كواليس غياب لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن موقعة موريتانيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.



وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف نظيف على نظيره الموريتاني، والذي جاء من خلال اللاعب إبراهيم عادل.

وأكد حسام حسن في تصريحات عقب نهاية أنه احترم رغبة مو صلاح، حيث رفض اللعب على النجيل الصناعي.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".