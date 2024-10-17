تواصل فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية " بمركز شباب سيدى عبد الرحيم

نفذ فريق نواه قنا التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا، أمس الاربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م بمركز شباب سيدي عبدالرحيم التابع لإدارة شباب قنا، عرض مسرحى تفاعلى بعنوان السبيب، تم من خلال المسرح التفاعلي، من تأليف شباب فريق نواة بقنا، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسه اتجاه ، ويسلط الضوء على زواج الأطفال والابتزاز الألكتروني والعنف القائم على النوع الاجتماعى .

مشروع "نواة" تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا.

ويأتي ذلك في اطار اهتمام الحكومة المصرية لرفع الوعي وتنمية المهارات لدي النشء والشباب؛ حيث إن أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، تُعد مراكز للتوعية حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ندوة تثقيفية ، بمركز شباب كوم بلال التابع لإدارة شباب نقاده، بمشاركة ١٠٠ من الفتيات فى الفئة العمرية ١٠ : ١٥ عام.

ويهدف البرنامج الي تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الالعاب الرياضيه وممارسة الرياضه والنشاط البدنى للفتيات وتمكين الفتيات وتحفيزهم على المشاركه الفعالة واكسابها مهارات التعامل مع الاخرين والتواصل الفعال والتعاون والقدره على التفكير المنطقى وحل المشكلات، وذلك لاحداث تغير لتكون لها دور فعال في المجتمع .

ويتم تقييم الفتيات لكل مجموعة من خلال الاستمارات التي تم اعدادها لذلك لقياس مستوي الفتيات وفي نهاية البرنامج يتم تقييم الفتيات أيضا لقياس مدي تحسين البرنامج لمهارات وقدرات وافكار الفتيات بالمجموعة.

واختتم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب ابوتشت أمس الأربعاء الموافق ١٦ اكتوبر٢٠٢٤ الجاري نهائي دوري خماسي قدم طلائع ضمن خطة المركز في تمام الساعة السادسة مساءا وكان عدد المشاركين ٢٨ طليع.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي دور الرياضة في اكتشاف المواهب وتنميتها .

وتحدث أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي دور مراكز الشباب في توسيع قاعدة المشاركة لجذب اكبر عدد من المشاركين .

وفي نفس السياق قالت غادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمة والحرمان، أن المسابقة تمت في جو من الروح الرياضية والتزام اللاعبين بقرارات الحكم وفي النهاية تم توزيع التيشيرتات والميداليات علي المركز الأول والثاني .

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والأستاذ أنور محمد صدقي مدير إدارة شباب ابوتشت .