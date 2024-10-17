طلاب الأزهر الشريف بالزى الرسمى بقصر ثقافة العريش

استقبل قصر ثقافة العريش ، طلاب معهد العريش الابتدائى القديم الازهرى بالعريش، تضمنت الزيارة ورشة رسم حول موضوع انتصارات اكتوبر ، وورشة حكى، والعاب ترفيهية، واكتشاف مواهب، وعرض ترفيهى لمسرح العرائس.

فى اطار الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء وضمن المبادرة الرئاسية « بداية» عقد أمس الاربعاء ١٦ اكتوبر الجارى، عددا من الانشطة المتنوعة بمواقعها المختلفة منها.

وواصل القصر فعاليات المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان» بورشة فنية إبداعية بمرسم القصر حول موضوع طبيعة صامتة، باستخدام دمج الألوان مع الوان الزيت، تميز بها كل من هاله أحمد، ومروة فتحى، وملك سامى، صرح بذلك الفنانه ايناس سمير مدير القصر.

كما تم عرض فليم « علاء الدين» على جهاز الفيديو بروجكتور ببيت ثقافة المساعيد ، واستكمل البيت نشاطه بورشة قراءة حرة، اعداد سلوى برعى مسئول النشاط، صرح بذلك احمد صابر مدير البيت.

وفى جانب اخر نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ببئر العبد، ورشة قراءة حرة، ومعرض كتاب، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء، صرح بذلك جمال ابراهيم مدير المكتبة.

الفعاليات تقدم تحت رعاية د.احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله واشراف د.شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.