ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وضمن احتفالات الفرع باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية، عددا من الأنشطة بمدرسة طامية الإعدادية بنات، ضمن فعاليات الملتقى العاشر للمرأة الريفية، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية ومديرية الصحة، وبحضور إلهام شيلابي مدير المدرسة، ومحمد عيد موجه عام الأنشطة، وياسمين ضياء، مديرة مكتبة طامية.

استهلت الفعاليات بلقاء توعوي حول 'الصحة النفسية والصحة العامة للمرأة"، قدمته كل من منال محمود، المسئول الاعلامي بالإدارة الصحية بطامية، وتحدثت عن التغذية السليمة للفتيات في هذه المرحلة العمرية، وأهمية الغذاء الصحي في تقوية وبناء الجسم، وخطورة الطعام غير الصحي.

وأضافت مروة معتوق، المسئول الاعلامي بمركز الفيوم الصحي، أن الفتيات تواجهن في مرحلة المراهقة العديد من التغيرات النفسية والجسمانية، كما سلطت الضوء على بعض القضايا التي تواجه الفتيات والسيدات في الريف منها؛ الزواج المبكر وآثاره السلبية على المرأة سواء على الجانب الصحي أو النفسي، أيضا عشوائية الانجاب وزيادة النسل، أعقب ذلك ورشة للأشغال اليدوية من الخرز، نفذت خلالها المدربة نجلاء عبد الرحمن عددا من الحلى والإكسسوارات.

"العصا البيضاء للمكفوفين".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد قسم التمكين الثقافي بالفرع محاضرة بعنوان "العصا البيضاء للمكفوفين"، بمدرسة النور للمكفوفين، احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر كل عام، تحدثت خلاله فيها نورا حمدي، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم، عن مفهوم العصا البيضاء، وتاريخها، وأهميتها، موضحة أن العصا البيضاء هي وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفين من أجل معرفة الطريق وتفادى الصدمات.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.