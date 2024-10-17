محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال تطوير النادي الاجتماعي ومجمع التمور

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير النادي الاجتماعي والإنشاءات بالمبنى الملحق بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور المهندس سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمحاسب جهاد متولي رئيس المركز، لمتابعة سير العمل بالمبنى، والوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية

ووجه محافظ الوادي الجديد بدفع نسب الأعمال للمبنى المُقام على مساحة 350 متر، ومن المخطط أن يضم مبنى إداري تجاري ملحق به صالة ألعاب رياضية. كما تفقّد أعمال التطوير الجارية بمقر النادي الاجتماعي بالخارجة -سابقًا- المخطط أن تشمل إنشاء مول تجاري؛ كواجهة حضارية في ضوء تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة

وتفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على سير الأعمال واستقرار الطلاب الجامعيين المغتربين مع بداية العام الدراسي الجديد، يرافقه محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيثُ تفقّد المحافظ إعداد الوجبات الغذائية وعمليات حفظ وتخزين الأطعمة ضمن الخدمة المتميزة التي تقدمها مقرات الإقامة للطلاب بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مُوجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، كما وجّه بفتح بوابة جديدة خاصة للفتيات بالمبنى الجديد التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي.

في سياقٍ متصل، وجّه الزملوط بسرعة انتقال العاملين ورفع كفاءة الأدوار العليا بالمبنى الإداري التابع للمحافظة بجوار كلية الطب، وتخصيص المبنى كاملًا لإقامة الطلاب؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة، والعمل على تقديم كافة سبل الراحة للطلاب.

في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة "معرض الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI"، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه المهندس سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسئولين المعنيين.

حيث تفقّد مراحل جمع وفرز التمور وخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة، مُوجهًا بتدبير عمالة إضافية لاستيعاب كثافة الأعمال خلال الفترة القادمة، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين، وسرعة تسليم مستحقاتهم المالية. كما وجه برفع كفاءة صالة الفرز وتركيب أجهزة تكييف وتبريد؛ حفاظًا على جودة المحصول.