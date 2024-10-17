ختام دورة التعليم المدنى بالبحر الأحم

اختتمت أمس الاربعاء، فعاليات برنامج التعليم المدنى تحت شعار " تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة " بنادى الغردقة الرياضى بمشاركة نخبة من خريجي دورة التعليم المدنى ، أعضاء برلمان الشباب ، ونادى القيادات الشبابية.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، و فراج عبد المقصود وكيل وزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وتحت إشراف شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى

ضمن المبادرة الرئاسية " بداية حياة جديدة لبناء الإنسان " .

أدار اللقاء محمود عبد الحميد مدرب تعليم مدنى ومحاضر معتمد بوزارة الشباب والرياضة، حيث ناقش المواطنة ماهيتها والوطنية وترسيخ قيم التطوع والمبادرة لدى الشباب ، وتنمية الشعور بالهوية المصرية ، واكتساب القدرة على المشاركة فى الحياة العامة.

فى ذات السياق أضافت شيرين صفوت، بأن البرنامج يأتى استكمالآ لمبادرة صيف شبابنا والتى تشمل مجموعة من الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية التى تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهارات القيادة لديهم و تنميتهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

بحضور ايرينى نجاح مسئول برلمان الشباب ، ايمان كمال يعقوب مسئول برلمان الطلائع.

كما احتفت وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للا عنف في البحر الأحمر لتعزيز قيم السلام والتسامح

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تنظم وزارة الشباب والرياضة غدًا الخميس، الموافق 17 أكتوبر 2024، احتفالًا باليوم العالمي للا عنف في محافظة البحر الأحمر، في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الوعي بين الشباب حول القضايا المحلية والدولية. يأتي هذا الحدث ضمن خطة الوزارة، التي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، لتفعيل دور الشباب في نشر ثقافة اللا عنف وتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمع من خلال بناء الوعي..

في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يهدف الإحتفال إلى نشر رسالة عالمية تدعو إلى رفض العنف بجميع أشكاله، والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم في بناء جميع العلاقات الإنسانية وفي بناء مجتمعات أكثر سلاماً وتعاوناً.

ومن خلال هذا اليوم العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2007، تبرز وزارة الشباب والرياضة التزامها بتوعية الشباب بمخاطر العنف، وتوجيههم نحو تبني ممارسات سلمية وحضارية في حياتهم اليومية.

هذا الاحتفال يعد مناسبة سنوية تعكس الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل خالٍ من الصراعات والعنف.

المبادرة

وتتعاون مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر في تنظيم الحدث بالمركز الإعلامي بالمحافظة ومن المتوقع أن يشهد الإحتفال حضوراً واسعاً من مختلف فئات الشباب والقيادات التنفيذية والمجتمعية في المحافظة.

حيث يأتي هذا الاحتفال ليعزز من الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في دعم الحراك الشبابي نحو بناء مجتمع أكثر انسجاماً، ويؤكد التزام الوزارة بتوفير منصات مبتكرة تتيح للشباب التعبير عن أنفسهم والمساهمة بشكل إيجابي في نشر الوعي حول قضايا السلام واللاعنف، محلياً وعالمياً.



