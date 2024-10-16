الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البيت الابيض يبلغ إسرائيل معارضته للغارات شبه اليومية على بيروت

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بمعارضتها للضربات شبه اليومية في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت، وبضرورة أن تنفذ عملياتها بطريقة لا تهدد أرواح المدنيين، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وحسب الشرق الاوسط، تأتي تصريحات المتحدثة الرسمية، كارين جان بيير، في إفادة صحافية يومية، مع استمرار الضربات الإسرائيلية على بيروت.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، اليوم، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المباني المدنية مدمَّرة في لبنان، مشيراً إلى أن واشنطن على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن غارة جوية دمَّرت مقر رئاسة البلدية في النبطية بجنوب لبنان، اليوم. وذكر ميلر في إفادة صحافية أنه لا يمكنه الحديث عن نيات إسرائيل من وراء ضربة محددة، لكنه أشار إلى أن «حزب الله» يعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين.

 

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