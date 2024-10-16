برعاية الرئيس.. ندوات توعوية لعمال شركات البترول لتأمين بيئة العمل والحفاظ على الأرواح

نظمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" مبادرة "سلامتك تهمنا" بداخل الشركة بحضور وزير العمل محمد جبران وعدد من رؤساء شركات البترول للمنطقة الجغرافية بالإسكندرية بالإضافة إلى العاملين بشركات قطاع البترول على مستوى المحافظة والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومديرات مناطق الإسكندرية.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بضرورة وضع برامج عمل واضحة للحفاظ على الثروة البشرية بالقطاع وتنمية مهاراتها.

بدوره، أوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك أن فعاليات المبادرة التى تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية العمل بالإسكندرية بهدف الاستثمار في رأس المال البشري لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مواقع العمل والإنتاج بجميع شركات القطاع بمنطقة الإسكندرية، حيث شارك فيها 17 شركة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وخلال الفعاليات تم تقديم ثلاث محاضرات للتوعية عبارة عن أنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لعام 2024 بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات وأهمية السلامة والصحة المهنية بالمنشأة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن شركة سيدبك للمواقع المختلفة بالإضافة إلى مسيرة الشركة ومساهمتها في استراتيجية قطاع البترول لنمو الاقتصاد الوطني ثم عرض خطة الطوارئ والأخلاء وأماكن التجمعات على مستوى الشركة والمباني الإدارية.

السلامة والصحة المهنية أولى خطوات بناء الإنسان

وشدد وزير العمل على أهمية توعية العمال بجميع الشركات نحو تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في العمل لزيادة الإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن التكليفات تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأن يعيش بداية جديدة في شتى مجالات الحياة.

هذا وكرم الوزير جميع رؤساء الشركات ومديري السلامة بالعديد من شركات القطاع المشاركة في فعاليات المبادرة بالإضافة الى العاملين المتميزين من المواقع المختلفة بشركة سيدبك.

وعقب نهاية الفعاليات تفقد وزير العمل ورؤساء الشركات المشاركة وحدة التعبئة للمنتج النهائي بالإدارة العامة للبولي إيثيلين والتعرف على مراحل التعبئة بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج أو تصنيع المنتج وهي مرحلة لا تقل عن تصنيع المنتج نفسه والتي من شأنها المحافظة على المنتج وضمان سلامته خلال فترة البيع أو التخزين.