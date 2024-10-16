الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقرأ بالوفد غدا.. رئيس الوزراء للمواطنين: اطمئنوا.. جاهزون لكل السيناريوهات

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الصفحة الأولى من جريدة الوفد لعدد الغد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “رئيس الوزراء للمواطنين: اطمئنوا.. جاهزون لكل السيناريوهات".

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بعد حديث رئيس الوزراء عن اقتصاد الحرب.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

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رئيس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تفعيل الدور الرقابي والتصدي لرفع أسعار السلع بصورة غير مبررة

15 مليار دولار تراجعا في الديون الخارجية.. و10.5 مليار دولار فائض الأصول الأجنبية

حبس المتهمين المسئولين عن المراهنات الإلكترونية

القطن الأمريكي يطرد المصري من الأسواق العالمية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم.

التحديات الجيوسياسية

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا المصطلح يعني تأمين موارد الدولة بطريقة لا تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الحكومة تواصل تطبيق تدابير وسياسات فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية.


وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة من شأنها تمهيد الطريق أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما يعزز الإنتاجية.


وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني على حرص الدولة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى نجاح وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق في هذا الصدد.

الجريدة الورقية