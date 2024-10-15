جامعة طيبة تلغي حفل استقبال الطلاب حدادًا على أرواح ضحايا أتوبيس الجلالة

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل استقبال الطلاب الجدد المقرر عقده غدا الأربعاء، وذلك حدادًا على أرواح الطلاب الذين قضوا نحبهم وأصيبوا في الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا على طريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة الجلالة.

وأكدت الجامعة في بيان لها على تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم كل الدعم لهم في هذه المحنة الأليمة.

القرار حزنًا علي فقدان الطلاب ولمشاعر أسرهم

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء تعبيرًا عن الحزن والأسى الشديدين لفقدان هذه الكوكبة من الطلاب الواعدين، وتقديرًا لمشاعر أسرهم وزملائهم.

وتتقدم جامعة طيبة التكنولوجية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، وتدعو الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.