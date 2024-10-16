رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمحطة العزب القديمة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة مياه العزب القديمة بطاقة إنتاجية ١٢٩ ألف متر٣ يوم ضمن خطة جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة الحالة الفنية للمحطات والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، يرافقه المهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج .

وتفقد رئيس الشركة جميع مراحل إنتاج المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر حسن واصف وعنابر الطلمبات وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات وعنابر إضافة الكلور والشبه.

وخلال الجولة أكد على إتباع إجراءات التشغيل القياسي والصيانة الدورية لكافة محتويات المحطة سواء المعدات والالات الكهروميكانيكية أو المنشآت المدنية لضمان استمرارية الإنتاج مع الإلتزام الكامل بكافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية واتباع نظم التشغيل القياسية والمتابعة المستمرة لسجلات التشغيل والصيانة ورصد كافة الأعطال بدقة والمراجعة اليومية للحالة الفنية ومتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب على مدار الساعة لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية والحفاظ على النظافة العامة وأعمال التشجير بشكل دائم ، وشدد سيادته على إلتزام جميع العاملين بالوجبات الوظيفية وانضباط عمل الورادي الصباحية والمسائية والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية.

حملة غسيل الاسنان

وفى وقت سابق أطلقت إدارة التوعية فى شركة مياه الفيوم بداية من اليوم حملة غسيل الأسنان داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم والذي يتم دعمه عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان والتي تستمر لمدة ٢١ يوماً متصلة يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وتشجيع الأعمال الفنيه والإبداعية لدي التلاميذ وذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأضاف "النجار" أن الحملة تستهدف أكثر من ٢٥٠ ألف تلميذ داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية موزعة علي جميع الإدارات التعليمية من أجل حث التلاميذ على مواظبة غسيل الأسنان والاعتناء بها نهاراً وليلاً علاوة علي النظافة الشخصية والنظافة العامة وطرق ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وتنفيذ مجموعة من الانشطه المتنوعه التي تتعلق بالحملة منذ إطلاقها حتي الانتهاء منها والتي تستمر علي ثلاثة أسابيع متتالية حيث تم توزيع أكثر من ٢٥٠ ألف علبه معجون و٢٥٠ ألف فرشاة و٢٥٠ بوستر علي جميع التلاميذ لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها .

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