وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات طب الأسرة بنهطاي وحانوت استعدادًا للتشغيل

أجرى الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ جولة ميدانية اليوم الأربعاء، لمتابعة ما تم بوحدة طب الأسرة بنهطاي ،ومركز طب الأسرة بحانوت ضمن وحدات التطوير في مبادرة حياة كريمة.

رافقته الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية والدكتورة زينب عميرة مدير إدارة زفتي.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

بدأت الجولة التفقدية بوحدة نهطاي وحانوت بتفقد الإستقبال والطوارئ كما تابع تدشين منظومة ميكنة الخدمات المقدمة بالوحدة بداية من تذاكر العيادات الخارجية والملفات الطبية والتاريخ المرضي والملفات الاسرية وصرف الادوية واطمأن على تشغيل أجهزة التعقيم ، ومن كفاءة عمل الأجهزة الأخرى، ومن تشغيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بجميع الأدوار، كما اطمأن من تجهيز العيادات التخصصية

كما تفقد التجهيزات الطبية التي تم تسليمها لوحدة نهطاي و حانوت وتابع خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها الوحدة من خدمات وقائية، بوحدة طب الأسرة بنهطاي ومركز طب الأسرة بحانوت والمبادرات الرئاسية والصيدليات والتجهيزات الغير الطبية بالوحدات ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين للارتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.