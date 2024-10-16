الأهلي لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة أفرقيا للأندية
تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على رجاء أغادير بنتيجة 33-13.
الأهلي لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة أفرقيا للأندية
جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ستيفان مادسن المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.
تميز لاعبو «رجال يد الأهلي» بالقوة والسرعة في النواحي الدفاعية والهجومية، وتفوق في الشوط الأول بنتيجة 17-4، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل التزام اللاعبين الخططي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لتنتهي المباراة لصالح رجال يد الأهلي بنتيجة 33-13.
ومن المقرر أن يواجه رجال يد الأهلي فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.
ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.