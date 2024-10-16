غداً.. انطلاق بطولة العالم للأندية لـ السباحة بالزعانف بمشاركة منطقة الإسماعيلية للغوص

يستعد أبطال منتخب منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ للمشاركة في منافسا بطولة العالم للأندية في السباحة بالزعانف بإيطاليا، خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري حتى 22 أكتوبر الجاري.

تشكيل بعثة منطقة الإسماعيلية لبطولة العالم في السباحة بالزعانف

وتضم بعثة منطقة الإسماعيلية، المشاركة في بطولة العالم لـ السباحة بالزعانف كل من، محمد عيد رئيسا للبعثة، والمديرين الفنيين عبد الله عبد الجليل، وعمرو شاكر، ومحمد سالم، والسباحين طارق حسن السيد، حسن محمد الدفراوي، أحمد محمد عوض، أحمد أشرف الهراوي، مصطفي أحمد علي، إبراهيم أحمد يوسف،سيف محمد عبد اللطيف، جني محمد فتحي، منة الله محمد فؤاد، لوجين محمد شوقي، نهي محمد عبد الوهاب، ريناد تامر شعبان، ريماس رامي حسين، سلمي محمد رمضان، جيهان سعد تمام.

واستقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، البعثة لتحفيزهم قبل السفر للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لـ السباحة بالزعانف وذلك بحضور اللواء محمد مسلم رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، ومحمد رمضان نائب رئيس المنطقة، وهاني عادل عضو مجلس إدارة المنطقة، ومحمد عيد المدير التنفيذي للمنطقة، والجهاز الفني للفريق.

وخلال اللقاء نقل نائب محافظ الإسماعيلية، تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المسافرة لبطولة العالم للأندية لـ السباحة بالزعانف في إيطاليا، مؤكدًا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق.