إنبي يوجه رسالة لـ أبطال السباحة بالزعانف في فرنسا

وجه نادي إنبي التهنئة لأبطاله في السباحة بالزعانف على مشاركتهم المميزة وتحقيقهم إنجازات عظيمة مع منتخب مصر في بطولة العالم للمياه المفتوحة للسباحة بالزعانف في فرنسا.

وأعرب النادي البترولي عن فخره بمشاركة لاعبيه مع منتخب مصر وذلك عبر الصفحة الرسيمة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "نهنئ بفخر هؤلاء الأبطال علي تحقيقهم الميداليات الاَتية ورفع إسم مصر وسط الدول المشاركة: ندى مجدي أبو مسلم – 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، ومحمود وليد علي – ميدالية فضية، وبسملة صبحي محمد – ميدالية ذهبية، وإياد أحمد طه – مركز سادس.

وتابع النادي البترولي رسالته للاعبيه: "أنتم فخر لنا، وننتظر منكم المزيد من التألق ورفع علم نادي إنبي عاليًا في بطولة كأس العالم للأندية في إيطاليا نهاية هذا الشهر".

وأضاف: "شكر خاص لرئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، الكابتن سامح الشاذلي، على دعمه المستمر وإرشاده لأبطالنا".

وأتم: "معًا نحو المجد والتألق".