" تقدير المعلم".. ضمن احتفال ثقافة الفيوم باليوم العالمي للمعلم

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، عقدت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "قيم الاحترام والتقدير للمعلم"، بحضور طلاب مدرسة الشهيد ربيع محمد كاسب.

تحدث خلال المحاضرة كارم محمد عبد العزيز- بالتربية والتعليم- أن المعلم له من الاحترام والتقدير مثله كمثابة الأب لكل الطلاب، كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بتقدير واحترام المعلم، وأكد "عبد العزيز" في ختام حديثه على ضرورة إبداء الاحترام للمعلم، قائلا: أن بناء المستقبل يبدأ بالعلم، واحترام معقل العلم المدرسة والمعلم.

حوار مفتوح حول دور الأسرة في تنمية مهارات الأبناء بثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة قلمشاة حوارا مفتوحا حول دور الأسرة في تنمية مهارات الأبناء، أعدته ميادة سلامة، أمين مكتبة الطفل، تحدثت فيه عن أهمية دور الأسرة في التوعية والتوجيه للأبناء لمواكبة التطور، واحتياجات سوق العمل الحالي؛ فكل عصر له متطلباته واولوياته، لذا يجب دراسة سوق العمل لاكتساب مهارات تواكب متطلبات هذا العصر، فهو عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، توفيرا للوقت والجهد والمال.

وقدمت ميرفت كمال- أمين المكتبة- ورشة حكي بعنوان "الماء ولغز الحياة"، بمدرسة بيهمو الابتدائية، تحدثت فيها عن أهمية الماء وهي العنصر الأساسي في حياة جميع الكائنات الحية، لذا يجب الحفاظ على هذه النعمة، وعدم الإسراف في استخدام الماء، أعقبها ورشة أشغال يدوية من الخرز لتصميم أساور من الكريستال، تدريب أماني عبد التواب مسئول النشاط، بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية بالفرع.

وتضمنت الفعاليات المقامة ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، مبادرة توعية سياحية حول أبرز المعالم السياحية في الفيوم، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، وذلك بمكتبة جرفس، أدارها كلا من الباحثتان داليا ممدوح وأسماء محمد قرني، بهدف رفع الوعي السياحي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال التعريف بأهم المعالم السياحية والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية التي تزخر بها محافظة الفيوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السلوكيات المثلى في التعامل مع المعالم السياحية والسائحين.

من جانب آخر، عقدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "مكافحة الإرهاب"، بالتعاون مع لجنة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بالفيوم، تحدث فيها الشيخ مصطفى شعبان عن مفهوم الإرهاب، ومكافحة جميع الأديان له، خاصة الاسلام دين السماحة واليسر، دين العفو والصفح، لا العنف والتطرف، بينما نظمت مكتبة منية الحيط مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، أدارها ابراهيم معوض أخصائي النشاط.