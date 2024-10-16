ندوة لطلاب المدارس عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه في اطار التعاون القائم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين مديرية التربية والتعليم، وفي إطار تنفيذ خطة التوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ ندوة توعية بمدرسة السناجرة الإبتدائية بمركز ومدينة أبو حماد عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي، وتم شرح مبسط عن مراحل تنقية مياه الشرب.

وأوضح أبو حلاوة أنه خلال أعمال الندوة، تم الإشارة إلى تحريم إهدار المياه في جميع الأديان السماوية، وتم تدريب الطلاب عمليًا على إصلاح السباكة في دورات المياه، والحد من اهدار المياه خلال استخدامها، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية؛ إستمرار عمل حملات التوعية حول ترشيد إستهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مشيرا إلى أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الاطفال يعد عاملًا مهما للتأثير، كونهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، و تلك مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.