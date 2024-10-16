الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد

التصدى لمحاولة تهريب
التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو

فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية .

حيث رصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد الغير مصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به ، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد ( ٣٤٥ ) لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب , وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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