القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد

فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية .



حيث رصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد الغير مصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به ، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد ( ٣٤٥ ) لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب , وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .