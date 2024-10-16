الزملوط: انطلاق معرض "الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI" الشهر المقبل

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق فعاليات معرض "الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI" نوفمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصناعة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن المعرض سوف ينطلق بشكل أكثر توسعًا عقب ما حققه الملتقى التسويقي المصري للتمور من نجاح في نسخه الثلاث الماضية.

وأشار "الزملوط" إلى أن المعرض الزراعي من المقرر أن يشمل هذا العام النخيل والتمور باعتبارها المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية ومجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة للمنتجين والمصنعين والشركات بالقطاعات المستهدفة، بالإضافة لممثلي المؤسسات العلمية والبحثية؛ بما يُسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق الرواج للمنتج المحلي.

هذا وقد تفقّد المحافظ أرض المعارض بحي الأمل بالخارجة في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة المعرض، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمسئولين المعنيين، مُوجهًا برفع كفاءة المنطقة، وزيادة عدد الباكيات لاستقبال أكبر عدد من العارضين، والاهتمام بأعمال التشجير وسرعة ردّ الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال توصيل الغاز مراعاةً للمظهر الحضاري.

محافظ الوادي الجديد يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وتابع محافظ الوادي الجديد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث قدمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة عدد من الخدمات لأهالي قرى ناصر الثورة بالخارجة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بالإضافة لتقديم الخدمات للمواطنين على مدار أيام الأسبوع من خلال مقر المركز التكنولوجي الثابت بالمركز.

كنا قدمت مديرية الصحة العديد من خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد 484 مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المرور على 3 محطات لمياه شرب وسحب 17 عينة من الشبكات والطرود للتأكد من سلامة وجودة المياه، وعدم وجود أي ملوثات بها، كما تم المرور على 22 منشأة غذائية ضمن جهود مراقبة الأغذية.

وفي سياق متصل نظمت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد قافلة بيطرية علاجية وإرشادية بمركز الفرافرة، للكشف على الماشية وتقديم العلاج بالمجان؛ شملت لجان تحصين الماشية والأغنام والدواجن، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المزارعين وصغار المربين حفاظًا على الثروة الحيوانية.