الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر لدى بولندا يقدم صورة من أوراق اعتماده

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم السفير أحمد الأنصاري، صورة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية بولندا، إلى أندجي شينا، نائب وزير الخارجية البولندي، حيث نقل تحيات وزير الخارجية إلى نظيره البولندي، معرباً عن تطلعه خلال فترة عمله في بولندا إلى المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

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واستعرض الأطر القائمة للعلاقات الثنائية، والدور البولندي الفاعل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وأبدى كذلك تطلع مصر إلى التنسيق والتشاور مع بولندا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. 

ومن جانبه، ثمّن نائب وزير الخارجية البولندي دور مصر الفاعل على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكداً على اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، والبناء على التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي.

 

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