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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

سفير مصر في بغداد يلتقي رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان

سفير مصر لدى العراق
سفير مصر لدى العراق

التقى سفير مصر لدى العراق "أحمد سمير" يوم 9 أكتوبر 2024 مع السيد الوزير "فارس عيسى عبد الكريم"، رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد.

وأعرب السفير المصري عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع إقليم كردستان، والتطلع لدفع التعاون بين الجانبين لآفاق أرحب في مختلف المجالات، استكمالاً للزخم الناتج عن زيارة المهندس "محمد شياع السوداني" رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في 27 أغسطس الماضي، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الزيارة التي قام بها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى بغداد على رأس وفد ضم 27 رجل أعمال من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من 8  إلى 10 سبتمبر الجاري .

وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان حرصه على تعزيز التعاون مع مصر على كل الأصعدة، معرباً عن ترحيبه بأن يتم استقدام الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية إلى إقليم كردستان العراق، عقب الإشادة الكبيرة بجودة الطرق والجسور التي أقامتها تلك الشركات في بغداد.

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