الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر فى الدوحة يزور أجنحة العارضين المصريين في منتدى قطر العقاري

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار تشجيع الصادرات المصرية في الأسواق الخليجية وبمناسبة انعقاد معرض "إندكس ديزاين قطر" ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري في الفترة ١٣-١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، زار السفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة، أجنحة العارضين المصريين المشاركين في المعرض، حيث تشارك مصر من خلال عشرة شركات تعمل في مجال الأثاث والديكور، وحازت مشاركتها على اهتمام كبير من زوار المعرض والجهات القطرية المشاركة.

وعلاوة على ما يمثله الحضور المصري من دفع للصادرات المصرية، وفي إطار جهود السفارة في الدوحة لدفع التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي، كأحد القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة لدخول المنتجات المصرية إلى السوق القطرية، قامت السفارة بترتيب لقاء لممثلي الشركات المصرية المشاركة في المعرض مع غرفة تجارة وصناعة قطر تم خلاله استعراض سبل التعاون بين الجانبين تمهيداً للدخول في شراكات ثنائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن معرض "إنديكس ديزاين قطر" يعد منصة هامة للشركات المصرية في قطاع الديكور والأثاث للتوسع داخل الأسواق العربية، وخاصة السوقين القطرية والخليجية. ومثلت مشاركة الشركات المصرية فرصة للتعرف على احتياجات السوق القطرية في هذا المجال، والترويج لما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية قوية في مجال الأثاث، والتى تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

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