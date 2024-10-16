1320 مسجدًا تناقش قضية نعمة الماء بين الإهدار والترشيد

عُقد برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري (وزير الأوقاف)، في جميع المحافظات.



وناقش برنامج المنبر الثابت موضوع: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) "نعمة الماء بين الإهدار والترشيد"، وذلك في عدد (1320) مسجدًا، على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد الإمام الشافعي، ومسجد الأشراف.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الكبير، ومسجد الإمام الغزالي.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد أم القرى، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد الاستقامة، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الغفران.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد إمام المرسلين، ومسجد الأربعين.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد سيدي خميس، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد التوبة، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الجامع الكبير، ومسجد عثمان بن عفان.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد المجمع الإسلامي، ومسجد الاستقامة.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الفتح، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، ومسجد الحاج عبد العال.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد عباد الرحمن، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الشاطئ، ومسجد التوفيقي.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد الميناء، ومسجد الخلفاء الراشدين.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد العتيق، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد سعد بن أبي وقاص، ومسجد نور الإسلام.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد التنعيم، ومسجد الحرمين.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها:

مسجد الفتح، ومسجد الكبير.وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد ناصر، ومسجد عبد الفتاح قمر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد ناصر الكبير، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد السلام، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـالعديد من المساجد منها: مسجد الكبير، ومسجد سيدي صلاح الدين.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد زاد المعاد، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد المغربي، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بـالعديد من المساجد منها: مسجد عبد المنعم رياض، ومسجد الرضوان.