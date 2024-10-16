 "الرياضة في مصر القديمة" ضمن أنشطة ذوي الهمم بثقافة الفيوم 

قدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وضمن أنشطة ذوي الهمم، عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالفرع، محاضرة بعنوان "الرياضة في مصر القديمة"، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو.

تهدف المحاضرة إلى توعية ذوي الاحتياجات بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، إلى جانب تشجيعهم على تطوير طاقاتهم، وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي داخل المجتمع، من خلال استعراض لمحات من حياة المصري القديم.

تحدثت في اللقاء نوره حمدي- مفتش بمنطقة آثار كوم أوشيم، وأشارت أن الرياضة كانت جزءا أساسيا في الحياة اليومية لدى المصريين القدماء، ومكون مهم في ثقافتهم، وأن المصري القديم أدرك أهمية الرياضة وفوائدها للجسم والعقل، إلى جانب تأثيرها في بناء الشخصية والحفاظ على الصحة العامة للفرد.

إستمرار فعاليات برنامج دوري المكتبات بفرع ثقافة الفيوم

كما تضمنت الفعاليات المقامة ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، استمرار دوري المكتبات، تحت عنوان "النيل مصدر الحياة" عقد بيت ثقافة أبشواي، محاضرة تثقيفية، بحضور طالبات مدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات، أوضح فيها ماجد لطفي، مدير الموقع، أن النيل هو مصدر الحياة لمصر، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على حصة مصر في مياه النيل، كذلك الحفاظ عليه نظيفا بعيدا عن التلوث، وفي سياق متصل نفذ بيت ثقافة أبشواي ورشة فنية للرسم، تدريب الفنان أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، تضمنت تنفيذ لوحات معبرة عن جمال النيل وأهميته لمصر، وعشق المصريين له، وورشة مماثلة ببيت ثقافة طامية إشراف أحمد عبد القوي مسئول النشاط، إلى جانب ورشة أخرى للأشغال اليدوية من الخرز لتنفيذ عقد وأسورة، تدريب أسماء العشري مشرفة نادي المرأة بالموقع.

شارك فرع ثقافة الفيوم، على مدار الثلاثة أيام الماضية، في فاعليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية بحر أبو المير بمركز إطسا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، قدم فيها الفرع مجموعة متنوعة من الورش الفنية للأطفال؛ الرسم على الوجه، وورش أشغال فنية من ورق الفوم والأقلام الرصاص، ورش رسم وتلوين، تدريب وإشراف فناني ثقافة الفيوم مشيرة سيد، ندا أحمد، سناء قناوي، إلى جانب عروض مسرح عرائس للأطفال نفذتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، تناولت فيها عددا من القيم والرسائل الايجابية، بالإضافة إلى لقاءات تعريفية بالمبادرات الرئاسية.