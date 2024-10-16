الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تفاصيل حملة جهاز البيئة لمواجهة السحابة السوداء (شاهد)

السحابة السوداء
السحابة السوداء

كشف محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة، التفاصيل الكاملة لحملة جهاز شئون البيئة في إطار متابعة مواجهة السحابة السوداء بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

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الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالشرقية

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الدقهلية تتابع موقف حرق قش الأرز للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء

ظاهرة السحابة السوداء 

وأوضح بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ظاهرة السحابة السوداء تحدث في منطقة الدلتا والقاهرة الكبرى بشكل عام، ويطلق عليها مسمى «نوبات التلوث الحادة».

وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة، إلى أن هذه الظاهرة تأتي نتيجة استمرار أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز بالمحافظات، الأمر الذي يؤدي للتلوث المناخي وظهور سحابات سوداء في الجو.

نوبات التلوث الحادة 

ولفت إلى أنه تم وضع خطة من قبل وزارتي البيئة والتنمية المحلية؛ لمواجهة نوبات التلوث الحادة هذا العام، ومنها جمع وكبس أكبر قدر من قش الأرز، وزيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية على المزارعين وتشجيعهم على زيادة القش.
 

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