الدقهلية تتابع موقف حرق قش الأرز للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء
عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعاً باللجان الرئيسية والفرعية لمتابعة موقف حرق قش الأرز للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء والحد من نوبات التلوث الحادة الناتجه عنها .
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة ومدير إدارة البيئة بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية.
وأشار " نائب المحافظ " الي أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين من خلال زيادة نسبة إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية .
وقال " العدل " علي اللجان الفرعية بالوحدات المحلية النزول علي الطبيعة والمرور علي الأراضي الزراعية للتأكد من عدم قيام المزارعين بحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة.
ووجه " نائب المحافظ " بتكثيف توعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز من خلال الندوات بالجمعيات الزراعية والمساجد ، مشيراً إلي أن التوعيه هي السبيل الوحيد لإقناع المزارع بعدم حرق قش الأرز ، مؤكداً علي وطنية المزارع المصري.
كما وجه " العدل " بالمتابعة الجيدة لنقاط تجميع قش الأرز للتأكد من قيام المتعهدين بجمع القش من المزارعين حتي لا يقوم المزارع بالتخلص منه عن طريق الحرق .
وأوضح " نائب المحافظ " أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو علي مساحة 30 فدان كحل جذري للقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز ، بهدف تحقيق المصلحه العامة للدولة واقصي استفادة مادية للمزارعين تحقق الهدف الأسمى نحو الحفاظ علي البيئة والقضاء نهائياً علي تلك الظاهرة .
وثمن " العدل " دور اللجنة العليا واللجان الفرعيه لما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز ، موجهاً لهم بالمتابعة والاستمرار حتي نهاية موسم حصاد الأرز .