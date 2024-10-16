الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

مدير عام الترميم: عظمة الحضارة القديمة والحديثة تتجلى في المتحف المصري الكبير

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام  الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن ‏عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن ‏الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول الأولى في العالم خاصة ‏بالملك رمسيس الثاني.‏

txt

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

txt

لأول مرة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن 24 ألف قطعة أثرية قريبا (فيديو)

المتحف المصري الكبير

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، ‏تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، أنه وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف ‏المصري الكبير، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك ‏العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة ‏القديمة للحديثة.‏

منطقة البهو العظيم 

وتابع: "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم ‏للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي ‏يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم".‏

الجريدة الورقية