مدير عام الترميم: عظمة الحضارة القديمة والحديثة تتجلى في المتحف المصري الكبير
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول الأولى في العالم خاصة بالملك رمسيس الثاني.
المتحف المصري الكبير
وأضاف "زيدان"، خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة القديمة للحديثة.
منطقة البهو العظيم
وتابع: "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم".