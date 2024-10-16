الفنون التشكيلية: تجهيز متحف الخزف الإسلامي وإعادته للجمهور بعد إغلاقه (فيديو)

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنّ متحف الخزف ‏الإسلامي الواقع في قصر الأمير عمرو إبراهيم كان مغلقا منذ فترة طويلة؛ بسبب ‏وجود بعض المشكلات به، كتسريب المياه وأعمال التكييف ومشكلات إنشائية ‏بالمبنى الأثري، مشيرا إلى أنه جرى عمل العديد من التطورات كالترميم مع ‏مراعاة الدقة تحت إشراف وزارة الآثار.‏

متحف الخزف الإسلامي

وأضاف «ناقوش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم ‏الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ ‏متحف الخزف الإسلامي أحد المباني الرائعة التي تنتمي إلى الطراز الإسلامي في ‏العمارة، مشيرا إلى أنّ أحمد هنو وزير الثقافة زار المتحف منذ حوالي شهر ‏ونصف، مشيرا إلى أن خلال تلك الزيارة، طلبنا فتح المتحف بالإمكانيات المتاحة ‏لحين إتمام مراحل التطوير الأخيرة، وقد كان.‏

وتابع، أنه جرى تجهيز متحف الخزف الإسلامي وإعادته للجمهور بإمكانيات قطاع ‏الفنون التشكيلية من الفنيين والمهندسين والعاملين، لكن يتبقى أعمال التكييف ‏المركزي فقط، بينما تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الأساسية سواء ترميم الحوائط ‏أو الأسقف بمنتهى الكفاءة.‎

روائع الخزف الإسلامي

ولفت إلى أنّ المتحف يحتوي على 320 قطعة من روائع الخزف الإسلامي من ‏مراحل تاريخية مختلفة، فضلا عن مجموعة من أعمال الفنان سعيد الصدرالخزاف ‏المصري الرائد.‏