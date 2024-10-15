رئيس جامعة الأزهر ينعى شهداء العلم من طلاب جامعة الجلالة

يتقدم الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وطلاب جامعة الأزهر جميعًا؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأستاذ الدكتور عادل عدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، في وفاة شهداء العلم من طلاب الجامعة إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بنعمة الشفاء التام.

ومن جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 12 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 33 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية. وصرح مصدر طبى أن اسماء المصابين والوفيات التي تم حصرها مبدئيآ عدد 33 مصاب وعدد 12 جثث قبل النقل الي المستشفيات تم نقل عدد 30 مصاب طالب بجامعة الجلاله الي مستشفي المجمع الطبي بالسويس، وعدد 10 جثث الي مشرحة السويس العام.

ننشر أسماء المصابين هم كالآتي:-

رحاب اسماعيل فتحي الصاوي، 19 سنه

القاهره، طالبة جامعة الجلاله ،

اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات .

القاهره، طالبة جامعة الجلاله ، اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات . مني زغلول الصاوي 19 سنه القاهره

طالبة جامعة الجلالهسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طالبة جامعة الجلالهسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. اسلام نور عيسي علي 21 سنه الاسكندريه طالبة بجامعة الجلاله

اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم.

اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم. خالد محمد فاروق 21 سنه الاقصر

جروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم .

جروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم . عادل احمد محمد الطنيحي 20 سنه دمنهور البحيره، طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالساقين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

ميادة جميل احمد جابر 17 سنه اسيوط

طالبة بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

طالبة بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم. علي الدين ايمن علي21 سنه

المنيا طالب بجامعة الجلاله اشتباه كسر، بالزراع اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم .

المنيا طالب بجامعة الجلاله اشتباه كسر، بالزراع اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم . محمد بيبرس موسي، 19 سنه اسيوط

طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم. روان حامد القطاوي، 20 سنه

طنطا، طالبه بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طنطا، طالبه بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. دينا شريف هيكل، 20 سنه القاهره

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالترقوه الكتف الايسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم .

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالترقوه الكتف الايسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم . روان محمد الفقي، 19 سنه طنطا طالبة بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات.

هيام الاباصيري حجاج، 18 سنه

البحيره، طالبه بجامعة الجلاله اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات .

البحيره، طالبه بجامعة الجلاله اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات . بسمله سعيد سلطان، 19 سنه

كفر الشيخ، طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات .

كفر الشيخ، طالبه بجامعة الجلاله اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات . دعاء العوضي احمد، 21 سنه كفر الشيخ

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات. محمود احمد مرزوق 18 سنه المحله طنطا، طالب بجامعة الجلاله سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

مصطفي سعد الدين السيد، 22 سنه

طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. مريم عبدالظاهر احمد، 18 سنه

طالبة بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالمجمجمه سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طالبة بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالمجمجمه سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. سارة علي حسن، 20 سنه، طالبه بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

عبدالرحمن عبدالتواب محمد، 20 سنه

طالبة بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم .

طالبة بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم . ميخائيل نبيل مسعد، 20 سنه طالب بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

عبدالرحمن ياسر خليفه، 20 سنه

طالب بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم .

طالب بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم . شهاب الدين احمد، 20 سنه طالب بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

علي عماد علي عبدالرحمن، 20 سنه

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طالبه بجامعة الجلاله، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. منة الله احمد، 19 سنه

طالب بجامعة الجلاله اشتباه كسر، بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

طالب بجامعة الجلاله اشتباه كسر، بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم. عادل احمد محمد، 21 سنه طالب بجامعة الجلاله،سحجات وكدمات وجروح متفرقه.

ياسر عبدالواحد احمد، 18 سنه، طالب بجامعة الجلاله، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم .

محمد سعد علي، 20 سنه طالب بجامعة الجلاله،سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

مصطفي حسين محروس، 35 سنه

سائق الاوتوبيس فيصل حي نجد السويس

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

أسماء المتوفين:-