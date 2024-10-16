وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الإسباني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عددا من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “اكسترا نيوز”، أن هناك تطابقًا في الرؤى بين البلدين على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام.

وتابع: “تطابق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام”.