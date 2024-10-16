الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الإسباني

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عددا من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “اكسترا نيوز”، أن هناك تطابقًا في الرؤى بين البلدين على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام.

وتابع: “تطابق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام”.

مواد متعلقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تركيا

مفتي لبنان: الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي القوانين الدولية والإنسانية

منظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية: غزة تتعرض للمحو والمدنيين يعانون من التجويع

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

عاجل.. استشهاد رئيس بلدية النبطية بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان

أستاذ علاقات دولية: عملية حزب الله في حيفا أحدثت اختراقا عسكريا واستخباراتيا بإسرائيل

محلل سعودي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي لتوحيد الجهود والمواقف العربية
الجريدة الورقية